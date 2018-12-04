Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Samet Antalyalı (21), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İlçe sakinleri, yolda, yayaların geçişine yönelik önlem alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Kaza, İsmet İnönü Caddesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Bandırma\'nın en işlek yolu olduğu için iki gidiş ve iki gelişli 4 şeritli hale getirilen caddede, karşıya geçmek isteyen Samet Antalyalı\'ya, Özcan Kaderli yönetimindeki 10 PF 598 plakalı otomobil çarptı. Antalyalı, önce otomobilin kaputuna, sonra da yere düşerek yaralandı. Yaralıya ilk müdahale bir sivil polis memuru tarafından yapıldı. Vücudundaki olası kırıklara karşı yerinden oynatılmayan Samet Antalyalı, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, caddede yayaların geçişine yönelik önlem alınmadığını iddia eden ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi. İlçe sakinleri, cadde üzerine bir an önce yaya geçidi yapılmasını istedi.



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