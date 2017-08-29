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Yolun karşısına geçerken otomobil altında öldü

KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de 34 yaşındaki Çetin Erdoğan yolun karşısına geçerken, otomobil altında öldü

29 Ağustos 2017 14:42

KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de 34 yaşındaki Çetin Erdoğan yolun karşısına geçerken, otomobil altında öldü.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 21\'inci kilometresinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 06 DY 9232 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Erdoğan’a çarptı. Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Murat E. gözaltına alınırken, Çetin Erdoğan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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