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Yolun karşısına geçerken canından oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı  Meliha Yivrük (64) hayatını kaybetti

12 Nisan 2018 02:06

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı  Meliha Yivrük (64) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Hamzalar Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Üstün yönetimindeki 34 NC 3696 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Yivrük\'e çarptı. Ağır yaralanan Meliha Yivrük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Meliha Yivrük doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Sinan Üstün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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