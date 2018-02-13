Yolun karşısına geçerken canından oldu

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Sarıoğlu\'na sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 LU 676 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camı çarpmanın şiddetiyle parçalanırken, yaşlı adam metrelerce savrularak bariyerlerin kenarına düştü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Sarıoğlu\'nun öldüğünü belirledi. Sarıoğlu\'nun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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