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Yolun karşısına geçemedi

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Vahittin Akça öldü

16 Ekim 2017 14:04

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Vahittin Akça öldü.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Fethiye- Muğla karayolu Göcek Mahallesi İnlice Kavşağı\'nda meydana geldi. Fethiye\'den Muğla yönüne giden Şehmuz İçlin, yönetimindeki 48 JK 856 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçen 73 yaşındaki Vahittin Akça\'ya çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akça\'nın öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Akça\'nın cesedi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İçlin gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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