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Yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu öldü

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Mustafa Tosun, otomobilin çarpması sonucu öldü

14 Ekim 2017 12:33

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Mustafa Tosun, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, Sinop-Samsun Karayolu Taşmanlı Köyü yakınlarında dün akşam meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Tosun\'a, sürücüsü açıklanmayan 55 BM 430 plakalı otomobil çarptı. Mustafa Tosun, kaza yerinde öldü. Mustafa Tosun\'un yakınları ve köylüler, kaza yerine akın ederek yolu ulaşıma kapattı. Bölgede daha önce de ölümlü trafik kazalarının yaşandığını belirten köylüler, yola üst geçit yapılmasını ya da trafik lambası konulmasını istedi. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, gerekli önlemlerin alınacağını belirtti ve yol ulaşıma açıldı. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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