Yolun karşı tarafına geçerken otomobilin altında can verdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da Güleser Akın (66),otomobilden inip yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşımını yitirdi.
Kaza, Çorum- Alaca yol ayrımında meydana geldi. Çorum\'dan Ankara yönüne giden Yüksel B. yönetimindeki otomobil, başka bir otomobilden inip yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Güleser Akın\'a çarptı. Otomobilin altında kalan Akın, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güleser Akın\'ın öldüğünü belirledi. Jandarma, sürücü Yüksel B.\'yi gözaltına alıp, soruşturma başlattı.
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