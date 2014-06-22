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Yaşam

Yolun kapanmasına sinirlendi, arabayı üzerine sürdü

Bursa'da eylem yapan tarım işçilerinin yolu kapatmasına sinirlenen bir sürücü mahallenin muhtarına çarparak kaçtı

22 Haziran 2014 13:38

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, daha önce köy olan bir mahallede, tarım arazilerinin kamulaştırılıp sanayi alanı ilan edileceği iddiasıyla bir grup köylü, Bursa-İzmir kara yolunu trafiğe kapattı. Trafiğin durduğu sırada bir sürücünün aracını köylülerin üzerine sürmesi sonucu, mahalle muhtarı ağır yaralandı.

Büyükşehirlerle ilgili yasal düzenlemenin ardından, köy statüsünden mahalleye dönüştürülen İkizce sakinlerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, 223 hektar tarım arazisinin kamulaştırıp sanayi alanı ilan edileceğini iddia ederek, mahalle yakınındaki arazide durumu protesto etti.

Köylüler daha sonra traktörlere binerek mahallenin yakınından geçen Bursa-İzmir kara yoluna gitti. Traktörlerini park eden köylüler, yolu trafiğe kapattı.

Trafiğin durduğu sırada, beyaz bir otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü, aracı kalabalığın üzerine sürdü. Aracın çarpması sonucu yola savrulan mahalle muhtarı Mümin Ereselli (53) ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinden kaçan ve aracının plakası tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, olayın ardından bölgede bulunan köylü kadınlar, gözyaşlarını tutamadı.  

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Yolun kapanmasına sinirlendi, arabayı üzerine sürdü

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