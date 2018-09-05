Yolun bir şeridini trafiğe kapatıp, kabak çekirdeği kurutuyorlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın merkez Karatay ilçesinin İsmil Mahallesi\'nde çiftçiler, geçimini sağladıkları kabak çekirdeğini kurutabilmek için mahalledeki çift şeritli yolun bir şeridini trafiğe kapatıyor.

​İsmil Mahallesi\'nde Eylül ayında kabak hasadın başlamasıyla birlikte çiftçileri de tatlı bir telaş sardı. Kabak çekirdeği üretimi yapan yaklaşık 100 aile, tarlalardan topladıkları kabaklardan elde ettikleri çekirdekleri kurutmak için, mahalleyi Konya-Adana yoluna bağlayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çift şeritli asfalt yolun bir şeridine seriyor. Traktör römorklarından yola dökülen çekirdekler, asfalta özenle yayılıyor. Yolun diğer şeridinde ise trafik akışı sürüyor. 2 gün boyunca kurutulan çekirdekler yoldan kaldırılıyor, yerine başka bir çiftçi ürününü seriyor.

Eylül ayında yola sürekli kabak çekirdeği serildiğini belirten çiftçi Ahmet İnal, \"Hasadın ardından hava durumunun uygun olduğu şartlarda mahallemize giden çift şeritli yolun tek şeridini kapatıp asfalt yola sermek suretiyle kurutuyoruz. Her sene bu şekilde kurutma işlemi yapıyoruz. Kabak çekirdeğini yola serip kuruduktan sonra topluyoruz. Yol müsait olunca mahalledeki kabak çekirdeği yetiştiren diğer vatandaşlar bu işlemi uyguluyor. Her mahalleli, bu yoldan faydalanıyor\" dedi.

BAZILARI BU DURUMU GARİPSİYOR

Yoldan geçenlerin bazen bu durumu garipsediğini belirten İnal, \"Yolun tek şeridinin trafiğe kapanmasından dolayı şimdiye kadar bir tepki almadık. Yoldan ilk defa geçen ve metrelerce serilmiş kabak çekirdeğini gören bazı vatandaşlar, durumu biraz garipsiyor, bazı vatandaşlar da araçlarından inip ne olduğuna bakıyor. Yaklaşık 100 hane bu yoldan yararlanıyor. Mahalleli, kabak çekirdeğini aynı ayda hasat etmeye başlayınca yolda herkese yer kalmıyor. Asfalt boş olunca hemen getirir, sereriz. Fakat dolu olduğu zaman mecburen çadırların üzerinde kurutmak zorunda kalıyoruz\" diye konuştu.

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