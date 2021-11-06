Yolu kapattığı için uyardığı yabancı uyruklu kişi felç edene kadar dövdü!

İstanbul Beyoğlu'nda 23 yaşındaki Zehra Meraklı isimli kadın, bir mekanda bacaklarını geçişe engel olacak şekilde uzatan bir kişiyi uyardığı için öldüresiye dövüldü. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen saldırganın, iki arkadaşıyla genç kadını dakikalarca dövmesi sonucunda, Zehra Meraklı'nın sol tarafının kısmi felç geçirdiği öğrenildi.

Zehra Meraklı'nın ablası 24 Ekim gecesi aile arasında nişanlandı. Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı ve yakınları nişan kutlaması için Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedi.



Zehra Meraklı yemek sonrası tuvaleti kullanmak için Asmalımescit'teki başka bir eğlence mekanına girdi. Meraklı, eğlence mekanından çıkarken, bacaklarını geçişe engel olacak şekilde uzatan yabancı uyruklu bir kişiyi uyardı.



23 yaşındaki kadının iddiasına göre kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi ve iki arkadaşı, Zehra Meraklı'nın arkasından giderek saldırdı. Meraklı arkadan aldığı darbe sonucu yere düştü, yerde de yabancı uyruklu kişi saldırmaya devam etti. Dakikalarca süren saldırı, ablası ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.



Yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 23 yaşındaki kadına kafa travması geçirdiği teşhisi konuldu. Aldığı darbeler ile sinirlerinin zedelenmesi sonucu yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Zehra Meraklı suç duyurusunda bulundu.

"Bayıldıktan sonra tekmelemeye devam etti"

Zehra Meraklı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ablam ve eniştem nişanlandı, biz gençler olarak nişan yemeğine çıktık. Yemekten sonra eve dönerken, lavaboya uğramak için bir başka mekana girdik. Çıkarken tanımadığım yabancı uyruklu birisi, arkadan enseme vurdu. Ben düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Ailem araya giriyor, hastaneye kaldırılıyorum. Herhangi bir sürtüşme, bir bakışma, bir çarpışma hiç bir şey yok. Benim gördüğüm 1 kişi saldırdı. 3 kişi arkamdan geliyordu. Kameradan gördüğümüz kadarıyla 1 kişi saldırıyor. Etraf kalabalık olduğu için benim ailem de arbedeyi anlamıyor" dedi.

"Nasıl normale döneceğim"

Zehra Meraklı, "Saat sabah 08.00-08.30 gibi şuurum kendine geldi. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten. Şu an çok iyi gözüküyorum ama, gerçekten iyi değilim. Bu iyi halim. Hayatım çok güzel bir düzendeydi aşçılık eğitimi alıyordum. Şu an ben nasıl geri döneceğim ne yapacağım, nasıl normale döneceğim diye düşünüyorum. Ben nasıl olduğunu anlamıyorum idrak edemiyorum" diye konuştu.

Öte yandan polis, Zehra Meraklı'ya saldıran kişiyi arıyor.