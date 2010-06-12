Yolu kapatan fil, ABD'li futbolcuları mahsur bıraktı

T24 -

ABD Takımı Sözcüsü Michael Kammarman'ın açıklamasına göre, Rustenberg'de pazara gitmek isteyen futbolcuları taşıyan otobüs, filin yola girmesiyle felç olan trafikte uzun süre bekledi.Bu arada, Güney Afrika'daki otellerde, ''Filler, 30 metre yakınımızda. Lütfen sessiz olun'' ve ''Babunlar tehlikeli hayvanlardır, lütfen yaklaşmayın ve yiyecek atmayın'' gibi uyarılar bulunuyor.