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Yaşam

Yolu kapatan fil, ABD'li futbolcuları mahsur bıraktı

ABD Milli Takımı'ndan 10 futbolcuyu taşıyan otobüs, yola giren fil nedeniyle sıkışan trafikte mahsur kaldı.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden ABD Milli Takımı'ndan 10 futbolcuyu taşıyan otobüs, yola giren fil nedeniyle sıkışan trafikte mahsur kaldı.


   


ABD Takımı Sözcüsü Michael Kammarman'ın açıklamasına göre, Rustenberg'de pazara gitmek isteyen futbolcuları taşıyan otobüs, filin yola girmesiyle felç olan trafikte uzun süre bekledi.


Bu arada, Güney Afrika'daki otellerde, ''Filler, 30 metre yakınımızda. Lütfen sessiz olun'' ve ''Babunlar tehlikeli hayvanlardır, lütfen yaklaşmayın ve yiyecek atmayın'' gibi uyarılar bulunuyor.

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