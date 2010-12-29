Yolu bariyerler kapatıp, para istediler

T24 - İstanbul’da yolların, sokakların, kaldırımların otoparka çevrilmesi artık doğal karşılanıyor. Ancak Caddebostan’daki olay ne görüldü ne de duyuldu. Caddebostan Selin Sokak’taki bir binanın sahipleri, evlerinin önündeki yola ‘Tapulu malımız’ diyerek bariyer yerleştirdi. Bu sokaktan araçlarıyla geçmek isteyenler para ödeyecek…

Binanın sahipleri, Caddebostan Selin sokaktaki evlerinin hemen önündeki yolu, ‘tapulu malımız’ diyerek kapattı. Çevre sakinlerinin tepkilerine rağmen sokağı kapatanlar geri adım atmadı.

Bunun üzerine bir çok vatandaş Kadıköy Belediyesi’nin yolunu tuttu. Ancak tüm şikayetlere rağmen hiçbir değişiklik olmadı.



Aylık abone ücreti

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Çevre sakinleri, sokağı bariyerle kapatanların kendilerinden para talep ettiğini belirtirken, o kişilerin önümüzdeki günlerde bariyer için elektronik anahtar satacaklarını da söyledi.

Vatandaşsa isyanda. Yolu kullanabilmek ve evlerine gidebilmek için para vermek zorunda kalacaklarını kaydeden vatandaşlar ‘Aylık abone ücreti belirleyip bizlere söyleyeceklermiş. Ödemeyenler bu sokaktan geçemeyecekmiş’ diyerek tepkilerini dile getirdiler.



Kadıköy Belediyesi'nden açıklama

Kadıköy Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kadıköy’de buna benzer yerlerin olduğu ve bu kişilerin amacının belediyeden kamulaştırma parası almak olduğu kaydedildi.

Basın Danışmanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

“Söz konusu sokağın bir kısmı özel mülk. Caddebostan İskele Sokak yapılınca sokaktaki bir binanın sahipleri de ‘Burası bizim özel mülkümüz geçiş yapılamaz’ diyerek yıllarca sokak olarak kullanılan ama aslında özel mülkleri olan araziyi kapatmışlar.



Bariyeri kaldırmaya yetkimiz yok

Burası özel mülk olduğu için yasal yollar olmadan, yani belediye olarak burayı açma, kapama, yıkma, bariyeri kaldırma yetkimiz yok. Konudan biz de haberdar olduk ama özel mülkiyet olduğu için buraya girip herhangi bir yaptırımda bulunamayız. Çünkü sonuçta yasal olarak haksız duruma düşeriz. Buradaki problemi çözmeye çalışacağız. Öncelikle tarafları bir araya getirip uzlaştırmaya çalışacağız. Uzlaşma olmazsa, belediye olarak kamulaştırma yoluna gidebiliriz. Kadıköy’de buna benzer yerler var.



Para toplanmasına izin vermeyeceğiz

Yıllarca yol olarak kullanılmış ancak sonra mülk sahiplerinin kapattığı yerler var. Çoğunun amacı zaten belediyeden kamulaştırma parası almak. Konuyu en kısa zamanda uzlaşma ile çözmeye çalışacağız. Bu arada da kimsenin kumanda satmasına, para toplamasına izin vermeyeceğiz.”