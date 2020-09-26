Yolsuzluktan tutuklanan DEDAŞ Müdürü, 1 milyon 700 bin liralık kamu zararını ödedi, etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edildi

Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne dönük yolsuzluk operasyonunda tutuklanan DEDAŞ İl Müdürü Mehmet Bulut, “kamu zararı” olarak belirlenen 1 milyon 700 bin TL’yi ödeyip, “Etkin Pişmanlık Yasası”ndan yararlanarak tahliye edildi.

Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne dönük 28 Temmuz’da “yolsuzluk”, “usulsüzlük”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet ve zimmet” suçlamaları ile gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan sekiz kişi tahliye edilmeye başlandı. Önceki kayyım Mustafa Yaman tarafından Kırsal Yollar Daire Başkanı yapılan ve ismi 352 milyon TL değerindeki 10 ayrı ihalede usulsüzlüğe karışan Sinan Yıldırım’ın 206 bin TL ödeyerek tahliye edilmesinin ardından ilk kayyım atanması döneminde belediye iştiraki Kent A.Ş. Genel Müdürü yapılan Mehmet Bulut da tahliye edildi.

Aynı zamanda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) İl Müdürü olan Bulut’un Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlandığı ve “kamu zararı” olarak belirlenen 1 milyon 700 bin TL’yi ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Bulut’un 1 milyon 700 bin TL’yi ödemesi üzerine 24 Eylül günü tutulduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden çıktığı öğrenildi. Bulut’un ayrıca dosya kapsamında kimi isimler hakkında ifade verdiği bilgisine de ulaşıldı.

Sahte faturalarla ödeme yapılmıştı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilk kayyım atandığı dönem belediye 1 milyar 26 milyon TL borcun altına sokulmuş, dönemin kayyımı Mustafa Yaman borcu “yatırım” diye savunmuştu. Bulut, Kent A.Ş.’de görev yaptığı dönem araç kiralamaları, malzeme alımları, mazot alımları ve daha birçok işlemde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Halen “gizlilik kararı” bulunan dosyada Bulut ve beraberinde tutuklanan kayyım Mustafa Yaman’ın yeğeni olarak tanınan Kent A.Ş. müdürlerinden Yunus Emre Akça, Kent A.Ş.’de daha önce müdür olan polis memuru Ercan Uysaler, belediye yetkililerinden Mehmet Derviş Düzgören ve Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yıldırım sahte faturalar düzenlemekle suçlanıyor.

Alınmayan mazotu almış gibi gösterdikleri, araç kiralamalarını değerinin çok üstünde gerçekleştirdikleri ve benzeri çok sayıda işleme imza atmakla suçlanan Bulut ve beraberindekiler hakkında farklı soruşturmalar da bulunuyor.

100 yıl hapsi isteniyor

DEDAŞ Mardin İl Müdürü olduğu dönem Mardin’in ilçelerinde yüzlerce köyü yaklaşık 75 gün boyunca “Çiftçilerin elektrik borçlarını” gerekçe göstererek, karanlıkta bırakması ile tanınan DEDAŞ Müdürü Bulut hakkında ayrıca elektrik kesintileri nedeniyle köylülerin şikayeti üzerine iddianame düzenlenmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında, “Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının hukuka aykırı davranışla engellenmesi” suçlaması yöneltilen Bulut, Kızıltepe 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 40 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.