Yolsuzluktan bunalan halkın başkan adayı kedi Barsık oldu!

Sibirya'nın Barnaul kentinde siyasetçilerin yolsuzluklarından ve adam kayırmasından bunalan halk, bir kedinin belediye başkanı olmasını istiyor. "Sadece fareler Barsık'a oy vermez" sloganıyla 'seçim kampanyası'nı sürdüren kedi Barsık, sosyal medyada düzenlenen ankette oyların yüzde 91'ini aldı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Barsık adındaki kedi yerel sosyal medya ağının yaptığı ankette belediye başkanı adayı olarak tüm insanları geride bıraktı. Yevgeni Kuznetsov adındaki bir emekli, halkın sevgilisi haline gelen Barsık'ın bu popülaritesini "insanların artık kime güveneceğini bilememesine borçlu olduğunu" söyledi.

Rus sosyal medya ağı VK'nin 'Altay Online' sayfasında yapılan oylamada, Barsık şimdiye kadar kullanılan 5 bin 400'den fazla oyun yaklaşık yüzde 91'ini aldı.

"Sadece fareler Barsık'a oy vermez"





Barnaul, Moskova'nın 3 bin 600 km doğusunda, Altay Dağları yakınlarında 700 bin nüfuslu bir kent. Kentin eski Belediye Başkanı İgor Savintsev, belediye arazilerini yakınlarının şirketlerine satmakla suçlanmasının ardından Ağustos ayında istifa etti. Yerel basında yer alan haberlere göre, Savintsev'in dolandırıcılık ve zimmetine para geçirmekle suçlanan oğlu Maksim de Tayland'a kaçtı. Belediye meclisi ve bölge valisi Aleksander Karlin'den oluşan komisyon gelecek hafta toplanarak, kentin yeni belediye başkanını atayacak.

Sosyal medya sitesinde, Barsık'ın 'seçim kampanyası' için şimdiye kadar yaklaşık 20 dolar bağış toplanmış. Kedinin sloganı da daha şimdiden belli: "Sadece fareler Barsık'a oy vermez."