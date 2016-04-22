Asil Nadir, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den Türkiye'ye iade edildi

1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından hakkında zimmetine para geçirme suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılan ve uzun yıllar KKTC’de yaşadıktan sonra 2010 yılında döndüğü Londra’da tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, Türkiye’ye iade ediliyor. 5.5 yıldır cezaevinde bulunan Asil Nadir'in Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile saat 21.50'de Londra'dan İstanbul'a getirildi.

Kendi isteğiyle İngiltere vatandaşlığından çıktı

Sahibi olduğu Polly Peck International (PPI) şirketine ait 34 milyon Sterlin'i zimmetine geçirmekle suçlanan ve 2012'de yargılandığı İngiltere'ye giderek tutuklanan iş insanı Asil Nadir, İngiltere vatandaşlığını iade etmişti. Nadir'in vatandaşlıktan kendi isteğiyle çıkmasının arka planında Türkiye'ye iadesi için yaptığı girişimler olduğu iddia edilmişti. Nadir'in, Türkiye ve İngiltere arasındaki karşılıklı iadesi anlaşması kapsamında çifte vatandaşlıktan çıkması gerektiği için böyle bir adım attığı belirtiliyor.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, 75 yaşındaki Asil Nadir’in hangi şartlar altında Türkiye’ye iade edildiği henüz bilinmiyor. İngiliz yasalarına göre, cezasının yarısının tamamlanmasının ardından şartlı tahliye koşullarından yararlanan Asil Nadir’in, yasal işlemler tamamlandıktan sonra Türkiye’den KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

Asil Nadir’in KKTC’deki ailesi ise, büyük sevinç yaşıyor. Nadir’in eniştesi Fehim Nevzat, ünlü iş insanının Türkiye’den KKTC’ye ne zaman döneceğinin belli olmadığını açıkladı.

1990 yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketleri arasına giren Polly Peck ile Türkiye ve KKTC’de büyük yatırımlarda yapan Asil Nadir’in 1962’de evlendiği Ayşegül Tecimer’den 2 oğlu bulunuyor. 1989’da Tecimer’den boşanan Nadir, 2005’te kendisinden 43 yaş küçük Filistinli sekreteri Neriman Nur ile ikinci evliliğini yaptı.

En zenginler listesindeydi

Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'in sahibi olduğu gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde de faaliyet gösteren Polly Peck Holding, 1980'li yıllarda Londra Borsası'nda hızla büyümüş, şirketin bazı hissedarları yatırımlarının bin katı para kazanmışlardı. Nadir, 1990 yılında Sunday Times gazetesinin İngiltere'nin en zenginleri listesinde 36'ncı sıradaydı.

Ne olmuştu?

İngiltere, Türkiye'ye geldiğinde serbest kalacağı endişesi ve 7 Mayıs 2015’te yapılacak genel seçimler nedeniyle, önemli bir mahkum kabul ettiği Nadir'in iade riskini almamıştı.

Başbakan David Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'ye yakınlığıyla bilinen Asil Nadir'in iadesi için her şey tamamlansa da seçimlerde Muhafazakar Parti'nin oy kaybetmemesi için iade işlemi seçimden sonraya bırakılmıştı.