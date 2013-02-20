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Asil Nadir cezasını Türkiye'de çekmek için 8 milyon dolar ödedi

Times gazetesinin haberine göre Asil Nadir'in tazminatı ödemesiyle cezasının kalan bölümünü çekmesi için Türkiye'ye iade edilmesinin önündeki büyük engel kalktı

20 Şubat 2013 16:05

Times gazetesi, İngiltere'de hapiste bulunan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'in hiç mal varlığı ve geliri olmadığını söylemesine rağmen yatırımcılara tazminat olarak beş milyon sterlin (yaklaşık sekiz milyon dolar) ödediğini yazdı. Gazeteye göre, böylece kendi şirketini dolandırmak suçundan geçen yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'in, böylece cezasının kalan kısmını Türkiye'de çekebilmesinin önü açıldı.

Mahkeme kararına göre Asil Nadir bu parayı ödemeseydi cezasına ek olarak altı yıl daha hapis yatacaktı. Times'a göre tazminatın ödenmesiyle Asil Nadir'in cezasının kalan bölümünü çekmesi için Türkiye'ye iade edilmesinin önündeki büyük bir engel kalktı.

Haberde özetle şöyle deniyor:

"Destekçileri Nadir'in tüm faturalarının arkadaşı ve Onur Air'in sahibi Hamit Cankut Bagana tarafından ödendiğini söylüyor. Davaya yakın bir kaynak beş milyon sterlini Bagana'nın ödediğini söyledi."

"İngiliz ve Türk vatandaşlığı bulunan Nadir'in cezasının kalan bölümünü Türkiye'de geçirmek için çaba harcadığı söyleniyor. Nadir'in Türkiye'ye gönderilmesi için Türk ve İngiliz yetkililer arasındaki görüşmelerin ileri bir noktaya geldiği anlaşılıyor. Ancak iade kararı iktidardaki Muhafazakar Parti'ye yönelik kayırmacılık suçlamalarını gündeme getirebilir. Asil Nadir, 1980'lerde Muhafazakar Parti'ye 400 bin sterlinden fazla bağışta bulunmuştu."

Asil Nadir'in Ağustos'ta 10 yıl cezaya çarptırılmasına karşın beş yıl yattıktan sonra serbest kalabileceği belirtiliyor.

(BBCTürkçe)

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