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Dünya

Yolsuzlukların önüne geçmek için 'Alo rüşvet' hattı kuruldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yerel hükümet rüşvet olaylarının önüne geçmek için 'Alo Rüşvet Hattı' kurdu

06 Nisan 2015 19:29

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçimleri kazanan yerel hükümet bölgesinde artan yolsuzluklar ve rüşvet olaylarının önüne geçmek için 'Alo Rüşvet Hattı' kurdu. Hindistanlı vatandaşlar bölgelerinde şahit oldukları yolsuzluk ve rüşvet olaylarını şikayet etmek üzere 1031 nolu telefona başvurabilecekler.

Seçimleri kazanan Aam Aadmi Partisi (AAP) sözcüsü Arvind Kejriwal, seçim döneminde ne dediysek onu yaptık sözleri ederek yolsuzlukla mücadelede vatandaşın katılımının çok önemli olduğunu söyledi. Sözcü Kejriwal halka bir çağrıdada bulunarak rüşvetçilerin seslerini ve görüntülerini gizlice çekmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hintçe ve İngilizce hizmet veren 1031 nolu rüşvet hattının 24 saat açık olduğu ve bu hata günde 10 binden fazla rüşvet ihbarı yapıldığı belirtiliyor. Yeni Delhi hükümetinin ellerinde delil olan vatandaşlara 48 saat gibi kısa bir sürede kesin cevap verdiği de gelen haberler arasında. Şikayetlerinin çoğunluğunu polislere verilen rüşvet olaylarının kapsadığı hatırlatıldı.

İspanyol El Mundo gazetesine açıklamalarda bulunan Hindistan Uluslararası Şeffaflık kurumu başkanı Ashutosh Kumar Mishra, hükümetin aldığı bu kararı alkışladıklarını vurgulayarak önemli olanın şikayette bulunmak değil şikayetleri takip ederek suçluların cezalandırılması olduğunu belirtti.  
 

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