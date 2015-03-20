Yolsuzluklara bulaşanların yakıldığı festival

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen, 18. yüzyıldan kalma bir gelenek olan 'Las Fallas' festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

'Las Fallas' için hafta başından bu yana 1 milyona yakın kişi Valencia kentini ziyaret etti.

Marangoz ustaları ve sanatçıların 1 yıllık çalışmasının ürünü 770 farklı figürdeki büyük kuklalar, kentin dört bir yanında sergilendikten sonra yakılmak üzere kent merkezinde toplandı.

Her yıl farklı temaları işleyen 'Las Fallas'ın tahtadan yapılmış kuklalarında bu yıl, siyasetçiler ve ülkede son dönemlerde gündemde ilk sırayı alan yolsuzluklara adı karışan kişilikler öne çıkartıldı.

İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Mariano Rajoy, anamuhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Artur Mas, Hazine Bakanı Cristobal Montoro gibi birçok siyasi kişilik, mizahi figürlerle 'Las Fallas'da sergilenirken, ekonomik krizle ortaya çıkan ve siyasi harekete dönüştükten kısa bir süre sonra anketlerde ilk iki sıraya yükselen 'Podemos'un lideri Pablo İglesias'ın figürleri en çok ilgi gören kuklalar oldu.

Yolsuzluk iddiasıyla yargılanan Kral 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina'nın eşi Palma Dükü İnaki Urdangarin'in, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Katalonya'nın eski başkanlarından Jordi Pujol'un, yolsuzluk suçundan cezaevine giren ünlü İspanyol sanatçı İsabel Pantoja'nın ve banka yolsuzluklarına karışan ünlülerin mizahi figürleri de halkın en çok görmek istediği eserler olarak öne çıktı.