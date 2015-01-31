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Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu Başkanı: Tapeli bloknotlar adeta duymayan kalmasın diye basılmış

Hakkı Köylü: Not defterleri kasıtlı olarak böyle basıldı

Karikatür: Latif Demirci / Hürriyet

31 Ocak 2015 13:12

17 Aralık tapelerinin basıldığı defterler için “Adeta, 'bilmeyen duymayan varsa da duysun' yaklaşımıyla basılmış” diyen Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, bunun kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.

17 Aralık soruşturmasıyla ilgili bazı tapelerin Meclis'te bloknot haline getirilmesine Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP’li Hakkı Köylü'den tepki geldi. Akşam gazetesinden Doruk Çakar’ın haberine göre, not defteri yapılan sayfalardaki bilgi ve tapelerin, muhalefetin şerhine ait bölümler olduğunu söyleyen Köylü, "Adeta, 'bilmeyen duymayan varsa da bunları duysun' yaklaşımıyla yapılmış gibi görünüyor. Kabul edilebilir değil. Başka kağıt mı bulamadılar?" dedi.

 

O tapeler dosyada bile yok

 

Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü'nün konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Soruşturma konusu iddialara ilişkin tapelerden oluşan sayfaların not defterine dönüştürülerek dağıtılması kabul edilebilir değil. Başka kağıt mı bulamadılar? Adeta, 'bilmeyen duymayan varsa da bunları duysun' yaklaşımıyla yapılmış gibi görünüyor. Meclis'teki atık kağıtları değerlendirilmesini ben de desteklerim. Ancak bunun yolu soruşturma konusu tapelerin not defteri yapılarak dağıtılması değildir. Kağıt fabrikasına gönderilerek değerlendirilmesi gerekirdi. Not defteri yapılan sayfaların arkasındaki bilgi ve tapeler, aslında soruşturma dosyasında dahi yok. Defterde kullanılan sayfalar, muhalefet partilerinin şerh yazısından oluşuyor. Bu tapelerin Komisyon Raporu'nda da hiç yer almaması gerekirdi. Ancak muhalefet şerh yazısını son anda verince dosyaya girmiş oldu.

 

Latif Demirci çizdi

 

Öte yandan Hürriyet çizeri Latif Demirci, 17 Aralık tapelerinin basılı olduğu not defterlerini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun montaj görüntü üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesini gazetenin bugünkü (31 Ocak 2015) nüshasında çizdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ziyareti sırasında bir çocuğa hediye ettiği boyama kitabı üzerine yapılan "Ali Baba ve Kırk Haramiler" montajını gerçek sanarak, Erdoğan'ı eleştirmişti.

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