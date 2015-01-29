Tapelerin bloknot hâline getirilmesi konusuna inceleme başlatıldı

AA'da yer alan habere göre, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili bazı tapelerin Meclis'te bloknot haline getirilmesi konusunda TBMM Başkanlığı'nın inceleme başlattığını söyledi.

Meclis Genel Sekreterliği’nin ‘Çevre Dostu TBMM ’ projesi kapsamında bastırılan yeni not defterlerinin bir bölümünde komisyon belgeleri kullanıldı. Yayın yasağı konulan birçok belge ve komisyon tutanaklarından bölümler, Meclis’in bastırdığı not defterleri aracılığıyla birçok kişiye dağıtılmış oldu.

TBMM’de 4 eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan soruşturma komisyonunun raporu, genel kuruldaki oylamanın ardından gündemden düştü. Meclis’te dün yaşanan bir olay, tartışmayı yeniden kulislere taşıdı. Meclis, tasarruf için bir tarafı kullanılmış kâğıtlardan oluşan küçük not defterleri bastırdı. Defterlerin kullanılmış taraflarında, 17-25 Aralık sürecine ait tapeler (telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar) ile Adli Tıp raporları bulunuyor.

'Tasarruf için'

TBMM Genel Sekreterliği tarafından bastırılan ve üzerlerinde ‘Çevre Dostu’ yazılı küçük not defterleri, iktidar ve muhalefet kulisi başta olmak üzere Meclis’te birçok yere dağıtıldı. Defterlerde, tasarrufun önemine ilişkin uyarı yazılarına yer verilirken, “geri dönüşümün teşvik edilmesi, kâğıtların geri dönüşüm kutularına atılması, gereksiz yanan lambaların söndürülmesi, diş fırçalarken, banyo yaparken suyun boşa akıtılmaması, enerji tasarruflu ürünler kullanılması ve elektrikli cihazların fişlerinin çekilerek kapatılması” gibi öneriler de sıralandı.

Gizli belgeler ifşa oldu

Not defterlerinde; eski bakanlar Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış ve Muammer Güler’le ilgili soruşturma komisyonu tarafından hazırlanan rapor da bulunuyor.

Sayfalarda, ‘Bayraktar’ın gelir getirici faaliyetleri’ başlığı altında Bayraktar’ın 2010-2013 yılları arasındaki gelirlerini gösteren tablo, bir işin hızlandırılması için yapılan telefon görüşmesinin tapesi, kat yükseklikleri ile ilgili görüşme kayıtları bulunuyor.

Başka bir not defterinde de ‘Sağlanan lüks saatler ve mücevherat’ başlığı altında Zafer Çağlayan’a, yaklaşık 4 milyon dolar tutarında değerli taş gönderildiği ifadesi ve saat konusuna ilişkin tapelere yer verildi. Not defterlerinde, telefon tapelerinin ses kayıtlarıyla uyumlu olduğu yolundaki Adli Tıp raporu da bulunuyor.