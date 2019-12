'Yolsuzluklar karşısında gerekli adımlar atılmadı'

CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "Hükümet yolsuzluklar karşısında gerekli adımları atmadı" dedi.



Sav, ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, Ankara'nın Evren ilçesinde partililerle bir araya geldi. CHP Evren İlçe Teşkilatını ziyaret eden Sav, seçimlerin anlayış ve hoşgörü çerçevesinde geçmesi gerektiğini ve kesinlikle kavgaya yer olmadığını belirtti. Sav, "Siyasi partilerin seçim döneminde ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz, uzlaşmacı, hoşgörülü ve kavgadan uzak bir şekilde seçime gireceğiz. Partililer olarak, tartışmadan uzak duracağız. Her zaman önümüze bakacağız. AKP'nin kavgacı tutumuna pirim vermeyeceğiz. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" diye konuştu.



Hükümeti eleştiren Önder Sav, dokunulmazlıkların kalkması gerektiğini belirterek, "Milletvekilleri de herkes gibi yargılanabilmeli. Onlara da dokunulmalı. Dokunulmazlığın, yolsuzlukların ortaya çıkmasında bir engel olduğunu düşünüyorum. Hükümet yolsuzluklar karşısında gerekli adımları atmadı" şeklinde konuştu.



Devlet imkânları seçim propagandalarında şuursuzca kullanıldığını öne süren Önder Sav, her partinin eşit şartlarda seçime girmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Hükümet, bunun ihlal ediyor. Devlet imkânları, seçim için seferber edilmiş durumda. Bizim dağıtacak beyaz eşyamız yok. Biz millete güveniyoruz. Siyasi partilerin seçimde kullandığı malzemelerin devlet dairelerinde çıkması da yanlış şeyler."



(AA)