Yolsuzlukla suçlanmıştı; Güney Kore'nin eski lideri Geun-hye affedildi

Güney Kore'de yolsuzluk suçundan 22 yıl hapis cezası alan eski lider Geun-hye, affedildi.

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin ilk demokratik yollarla seçilen devlet başkanı olan Geun-hye, 2018 yılında görevi kötüye kullanma ve yolsuzlukluk suçundan tutuklanmıştı. Eski cumhurbaşkanı, bu yıl içinde üç defa kronik omuz ve sırt ağrısı gerekçesiye hastaneye yatırılmıştı.

Yerel basın kuruluşu Yonhap, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in yeni yıl için çıkardığı özel aftan yararlananlar arasında yer alan Park'ın, kısmen sağlık durumunun kötü olması nedeniyle af listesine alındığını söyledi.

2018'de Park, çoğu rüşvet ve baskı kurmayla ilgili olan 18 suçtan 16'sından suçlu bulundu.