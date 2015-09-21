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Dünya
Deutsche Welle

Yolsuzlukla suçlanan Romanya Başbakanı Ponta hâkim karşısında

Kara para aklamak ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Romanya Başbakanı Victor Ponta'nın yargılanmasına bugün başlanıyor.

21 Eylül 2015 13:31


Romanya'nın görev başındayken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı olan Victor Ponta, suçsuz olduğunu savunuyor. İstifa çağrılarını reddeden Ponta, mahkemenin kararını kabul edeceğini ve karara uyacağını açıkladı.

Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Ponta'yı "dosyada sahtecilik yapmak, vergi kaçırmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamakla" suçlamış ve hakkındaki iddiaları yargıya iletmişti. 43 yaşındaki Ponta'nın 2007-2008 yılları arasında avukat olarak çalıştığı dönemde kara para aklama faaliyetlerine katıldığı iddia ediliyor.

Parti genel başkanlığından istifa etti

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bu koşullar altında başbakanlık görevini taşıyamayacağını belirterek Ponta'nın istifasını istemiş, Ponta ise başbakanlık görevinin kendisine parlamento tarafından verildiğini ve sadece parlamentonun onu görevinden alabileceğini belirterek istifa talebini geri çevirmişti.

Ponta'nın görev süresi 2016 yılının sonunda dolacak. Victor Ponta iddialar nedeniyle geçen temmuz ayında Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) genel başkanlığından istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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