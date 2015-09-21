Yolsuzlukla suçlanan Romanya Başbakanı Ponta hâkim karşısında



Romanya'nın görev başındayken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı olan Victor Ponta, suçsuz olduğunu savunuyor. İstifa çağrılarını reddeden Ponta, mahkemenin kararını kabul edeceğini ve karara uyacağını açıkladı.

Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Ponta'yı "dosyada sahtecilik yapmak, vergi kaçırmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamakla" suçlamış ve hakkındaki iddiaları yargıya iletmişti. 43 yaşındaki Ponta'nın 2007-2008 yılları arasında avukat olarak çalıştığı dönemde kara para aklama faaliyetlerine katıldığı iddia ediliyor.

Parti genel başkanlığından istifa etti

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bu koşullar altında başbakanlık görevini taşıyamayacağını belirterek Ponta'nın istifasını istemiş, Ponta ise başbakanlık görevinin kendisine parlamento tarafından verildiğini ve sadece parlamentonun onu görevinden alabileceğini belirterek istifa talebini geri çevirmişti.

Ponta'nın görev süresi 2016 yılının sonunda dolacak. Victor Ponta iddialar nedeniyle geçen temmuz ayında Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) genel başkanlığından istifa etmişti.