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BBC Türkçe

Yolsuzlukla suçlanan Güney Afrika Başkanı Zuma'ya kendi partisinden 'istifa çağrısı'

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi, Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasını talep edecek. Yüksek Temyiz Mahkemesi geçen yıl Zuma'nın 18 ayrı yolsuzluk, sahtekarlık, şantaj ve kara para aklama suçundan yargılanmasına karar vermişti.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi, Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasını talep edecek.

Parti içinden kaynakların Güney Afrika basını ve Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre bugün yapılacak çağrı, partinin üst düzey yetkililerinin sabaha kadar süren tartışmaları sonucunda kararlaştırıldı.

75 yaşındaki Zuma, çağrıya uymaması durumunda parlamentoda güven oylamasıyla düşürülecek.

2009'dan beri ülkeyi yöneten Zuma bu süreçte çok sayıda yolsuzluk suçlamasına maruz kalmıştı.

ANC'nın Aralık'ta parti lideri olarak Zuma yerine Cyril Ramaphosa'yı seçmesinin ardından Zuma artan bir baskıyla karşı karşıyaydı.

Zuma'nın bu çağrıya nasıl karar vereceği ise bilinmiyor.

Zuma başkanlığı boyunca çok sayıda yolsuzlukla suçlansa da bunları hep reddetti.

2016 yılında ülkenin en üst mahkemesi, halkın parasını kendi evine harcadığı tespit edildikten sonra bu parayı devlete geri ödemeyen Zuma'yı anayasayı ihlalden suçlu buldu.

Geçen yıl da Yüksek Temyiz Mahkemesi Zuma'nın 18 ayrı yolsuzluk, sahtekarlık, şantaj ve kara para aklama suçundan yargılanmasına karar verdi.

Son olarak Hindistan doğumlu zengin Gupta ailesiyle bağlarının ortaya çıkması Zuma'ya desteği iyice azalttı.

Güney Afrika'yı takip eden muhabirler Zuma'nın istifa talebine direnmesinin çok zor olduğunu söylüyor.

Zuma'nın bu çağrıya uyma zorunluluğu olmasa da istifa etmemesi durumunda parlamentoda bir güven oylamasıyla karşı karşıya kalacak. Oylamanın tarihi şimdiden belirlenmiş durumda: 22 Şubat.

Daha önce bu tür oylamaları kazansa da bu sefer güven alamayacağı tahmin ediliyor.

Böyle bir süreç hem Zuma hem de ANC partisi için küçük düşürücü olur.

Ülkenin eski başkanı Thabo Mbeki 2008 yılında istifa etmişti.

O dönemde Zuma, Mbeki'nin yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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