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BBC Türkçe

Yolsuzlukla suçlanan Fillon: Adaylıktan çekilmeyeceğim

Fransa'da muhafazakâr Cumhurbaşkanı adayı François Fillon, eşi ve çocuklarına göstermelik işler için kamu bütçesinden para ödediği iddialarıyla ilgili resmen suçlanacak olmasına karşın, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.

01 Mart 2017 18:21

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı adayı François Fillon, eşi ve çocuklarına göstermelik işler için para ödediği iddialarıyla ilgili resmen suçlanacak olmasına karşın, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.

Muhafazakâr aday Fillon, 15 Mart'ta sorgu yargıçlarıyla görüşeceğini belirtti ve hakkındaki iddiaları reddetti. Fillon ayrıca ailesinin siyasi kariyerine "yardımcı olduğunu" tekrarladı.

Fillon "En başından bu yana adalet sistemiyle yüzleşen başkaları gibi bir muamele görmedim" dedi ve "siyasi suikast" kurbanı olduğunu savundu.

François Fillon "Sadece beni değil, Fransız başkanlık seçimlerini de öldürüyorlar. Boyun eğmeyeceğim, teslim olmayacağım ve sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Fillon daha önce, birinci turu Nisan, ikinci turu ise Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu yoklamalarına göre önde gözüküyordu.

Ancak hakkındaki iddialar nedeniyle aldığı destek, aşırı sağcı aday Marine Le Pen ve Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un gerisine düştü.

Haftalık mizah gazetesi Le Canard Enchainé'e göre, 1998-2012 yılları arasında Parlamento'da Fillon'un asistanı olarak çalışan eşi Penelope Fillon'a 831 bin euro (yaklaşık 3,3 milyon Türk Lirası) ödendi.

Fillon ise eşinin kendisini pek çok toplantı ile etkinlikte temsil ettiğini söyledi.

Eski başbakanın 2005-2007 yılları arasında da henüz öğrenci olan iki çocuğunu avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin Euro (yaklaşık 333 bin Türk Lirası) ödeme yapılmasını sağladığı iddia edildi.

Fillon, iddialar ortaya atılana dek "açık sözlü ve dürüst bir aday" imajıyla seçimin favorisi olarak gösteriliyordu.

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