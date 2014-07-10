Yolsuzlukla suçlanan eski başkana 10 yıl hapis

ABD'de Katrina Kasırgası'nın yaşandığı dönemde New Orleans Belediye Başkanı olan Ray Nagin'e, 10 yıl hapis cezası verildi.

Nagin'in, yolsuzluk suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede, 10 yıl hapis ve 84 bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildiği bildirildi.

Cezayı açıklayan Yargıç Helen Ginger Berrigan, 58 yaşındaki Nagin'in liderlik rolü olmadığını belirterek, aile işi için kamyonlar dolusu ücretsiz granit ile bedava tatil gezileri ve rüşvet aldığının belirlendiğini kaydetti.

Savcı Yardımcısı Matthew Coman ise, ''Ray Nagin'in yaptığı, ofisini tekrar tekrar satmak oldu. Nagin'in, bu topluma verdiği zararın haddi hesabı yoktur. Toplum olarak bu yolsuzluğa ihtiyaç duyulmamalı ve bunun kabul edilmemesi gerekir'' ifadesini kullandı.

Ağustos 2005'te Katrina Kasırgası'nın etkisi altında kalan New Orleans'ın belediye başkanı Nagin, cezasını 8 Eylül'de çekmeye başlayacak.