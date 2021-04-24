Yolsuzlukla suçlanan Belediye Başkanı Ali Sülük balkondan seslendi: İstifa etmemi bekleyenler avuçlarını yalasın

Belediye meclis üyelerinin yolsuzluk yaptığı iddiası ile suç duyurusunda bulunduğu Çorum’un İskilip ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye balkonuna çıkıp bir konuşma yaparak, "İstifa etmememi bekleyenler avuçlarını yalasın" dedi.

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; göreve başladığı günden itibaren "çeşitli menfaat kitlelerinin hedefi haline geldiğini" ileri süren Sülük, kendilerinden sürekli taleplerde bulunanların haksız talepleri karşısında dimdik durduklarını kaydetti.

MHP genel merkezi ile başından beri istişare halinde olduğunu, genel merkezin haklı olarak müfettiş raporunu beklediğini aktaran Sülük, "Şunun bilinmesini isterim ki, herkes gitse ben MHP’deyim. MHP’den istifa etmemi bekleyenler avcunu yalar" dedi.

Yolsuzluk iddiaları

İskilip Belediyesi'nin 5’i MHP’li 4’ü AKP'li meclis üyesi, Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.



Meclis üyelerinin imzası ile yapılan suç duyurusunda, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmelerde gerçekleştirilen işlerle ilgili ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının mevcut olduğu ileri sürülmüştü.





