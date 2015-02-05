Yolsuzlukla mücadelede Türkiye'ye kırık not 



GRECO tarafından hazırlanan Ara Uygunluk Raporu'nda, Türkiye'nin, jüri ve ve hakemlerin rüşvetinin cezalandırılmasını öngören Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin Ek Protokolü'nü onaylaması "övgüyle" karşılandı. Ancak, özel sektörde rüşvet suçu ve etkin pişmanlığa ilişkin özel savunma hükümleri açısından, Türk Ceza Kanunu'nun yolsuzlukla ilgili hükümlerinde "hâlâ birçok eksiğin süregeldiği" kaydedildi.

'Yerinde sayıyor'

GRECO, siyasi partilerin finansmanında şeffaflık konusunda ise Türkiye için Mart 2014'te hazırladığı İkinci Uygunluk Raporu'ndan bu yana "hiçbir somut ilerleme kaydedilmediğine" işaret etti. "Seçimlerin Finansmanında Şeffaflığın Sağlanması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı"nın hâlâ Hükümet tarafından onaylanmamış, Meclis'e sunulmamış ve kanun tasarısı taslağının içeriğiyle ilgili kesin bilgi sağlanmamış olmasını "endişe verici" olarak tanımladı.

GRECO, bu gözlemler ışığında Türkiye'nin bu iki alanda "küresel ölçekte yetersiz" kaldığı sonucuna vardı. Türk hükümetinden bu iki konuda GRECO tavsiyelerinin uygulanışı hakkında en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar rapor sunması talep edildi.

Kısaca GRECO olarak adlandırılan "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu", 1999 yılında, üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Konseyi bünyesinde kuruldu. Türkiye gruba 2004 yılında dahil oldu. GRECO, Avrupa Konseyi bünyesinde onaylanmış sözleşmeler temelinde üye devletleri yolsuzlukla müacadelede aşama aşama değerlendiren düzenli rapor ve tavsiye kararları hazırlıyor.