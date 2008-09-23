Yolsuzlukla mücadele notumuz kırık





Uluslararası Saydamlık Örgütü, yolsuzlukla mücadele sıralamasında en son sırada Somali'nin bulunduğunu bildirdi. Türkiye 58. sırada.





Merkezi Berlin'de bulunan örgütün bugün açıklanan 2008 raporunda, yolsuzlukla en iyi mücadele eden ülke unvanını Danimarka, İsveç ve Yeni Zelanda aldı.

10 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 3 ülke 9,3 puanla birinci olurken, bunları Singapur, Finlandiya ve İsviçre takip etti.



Türkiye ise 180 ülke arasında 4,6 puanla Litvanya ve Polonya'yla birlikte 58. sırayı paylaştı.



Raporda, 2003 ve 2004'te 77, 2005'te 65, 2006'da 60 ve 2007'de 64. sırada bulunan Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele konusunda önemli gelişmeler kaydettiği belirtildi.



Yolsuzlukla mücadelede ilerlemeler kaydeden diğer ülkeler de Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi, Nijerya, Umman, Katar, Güney Kore ve Tonga olarak sıralandı.



Yolsuzlukla mücadele listesinin son sırasında 1 puanla Somali bulunurken, 1,3 puanla Myanmar ve Irak, 1,4 puanla Haiti ve 1,5 puanla Afganistan Somali'nin üstünde yer aldı.



Raporda, sıralamanın; yoksulluk, devlet kurumlarının başarısızlığı ve rüşvet arasındaki bağı göz önüne serdiği belirtildi.



Küresel olarak, denetleme kurumlarının güçlendirilmesi, sağlam yasal düzenlemeler ve uygulanmaya hazır yönetmeliklerin yolsuzluk seviyesinin düşmesini sağlayacağı da vurgulandı.



"YOKSUL ÜLKELERDE YOLSUZLUK İNSANİ FELAKETE YOL AÇIYOR"





Uluslararası Saydamlık Örgütü Başkanı Huguette Labelle, yolsuzluğun yoksul ülkelerde "insani felakete" yol açtığını belirtti.



Labelle, örgütün 2008 yolsuzluk raporunu açıklarken, düşük gelirli ülkelerde yaygın olan yolsuzluğun insani felakete neden olduğunu, yolsuzluğun kökünü kazımanın parlamentolar, kanun uygulayıcılar, bağımsız medya ve güçlü sivil toplum kuruluşları aracılığıyla güçlü denetimler gerektirdiğini belirtti.



Bu kurumların zayıf olmasının yolsuzluğu denetlenemez boyutlara yükselttiğini ifade eden Labelle, yüksek boyutlardaki yolsuzluğun sıradan insanlar, adalet ve toplumlarda eşitlik üzerinde daha geniş çaplı olarak "korkunç sonuçlar" doğurduğunu kaydetti.



Merkezi Berlin'de bulunan örgüt, kontrol edilemeyen düzeylerde yolsuzluğun, yoksullukla mücadele konusunda BM'nin Milenyum Kalkınma Hedeflerine ulaşması için fazladan 50 milyar dolarlık masrafa yol açtığının tahmin edildiğini de bildirdi.



Örgütün raporunda, bazı zengin ihracatçı ülkelerin, geçen yıldan bu yana yolsuzluk sıralamasında gerilediğine de işaret edildi.



İngiltere, Norveç, Bulgaristan, Maldivler ve Burundi, mücadelede önemli gerileme olan ülkeler arasında sayıldı. İngiltere'nin, savunma sanayii devi BAE'nin Suudi Arabistan ile yapılan bir anlaşmayla ilgili olarak açılan soruşturmaya devam etmeme kararının alındığı Aralık 2006'dan bu yana yolsuzlukla mücadelede gerilediği kaydedildi.



BAE'nin Suudi Arabistan Kraliyet mensuplarını alımlara ikna etmek için rüşvet verdiği ve bunun için de bir fon kurulduğu iddialarıyla ilgili soruşturma, ülkenin çıkarları ve güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle durdurulmuştu.



