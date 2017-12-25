T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu muhalif Navalnıy'dan başkan adaylığı başvurusu

Muhalif aktivist Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti

25 Aralık 2017 08:17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için resmen başvuruda bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Rusya'daki seçim yasası uyarınca başkanlığa aday olamayacağı belirtilen Navalnıy, Mart 2018'de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için Rusya Seçim Komisyonuna resmi başvuru yaptı. 

Merkezi Moskova'da bulunan Rusya Merkezi Seçim Komisyonuna yaklaşık 700 kişiyle birlikte gelen Aleksey Navalnıy, burada yaptığı konuşmada, "Vladimir Putin artık başkan olmamalı. Bu seçimlerde kendisine bu mesajı göndereceğiz ve kazanmaya hazırız." dedi.

Putin karşıtı gösterilerin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bir süre önce yaptığı açıklamada, geçmişteki mahkumiyetinden ötürü Aleksey Navalnıy'ın başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını bir çok kez belirtmişti.

Navalnıy'ın aday olup olamayacağı bir süre sonra karara bağlanacak.

ETİKETLER

rus muhalifvladimir putinAleksey Navalnıyrusyaseçimaday

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24