'Yolsuzluk yapan babamın oğlu olsa kolunu keserim'e CHP'li Tekin'den yanıt: Davutoğlu kol böreği kesti

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Yolsuzluk yapan babamın oğlu olsa kolunu keserim" açıklamasını "Sayın Davutoğlu kol böreği kesti" sözleriyle yanıt verdi.

4 eski bakan hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu'nda "Yüce Divan'a red" kararı çıkmasına, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'den sert tepki geldi.

Tekin, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "yolsuzluk yapan babamın oğlu olsa, kolunu keserim" açıklamasını hatırlatarak, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Sayın Davutoğlu 17 -25 Aralık rezilliğinden vicdanen çok rahatsız olduğu için, çıktı kamuoyunun önüne ve "Babamın oğlu olsa, yolsuzluk yapanın kolunu keserim' dedi. Bu, soruşturulan bakanların Yüce Divan'a gideceklerine ilişkin en belirgin işaretti. Ancak biz kol kesmesini beklerken, Sayın Davutoğlu kol böreği kesti."