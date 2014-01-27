'Yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılara yönelik baskı skandal'

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlatan Emniyet ve yargıdaki görevden almaları skandal olarak tanımladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Utku Çakırözer, bugünkü yazısında Elmar Brok ile görüşmesine yer verdi. Türkiye’nin hukuk bağımsızlığı konusunda geriye gittiği yorumunda bulunan Brok, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine paralel devlet ile ilgili örnekler verdiğini ancak ikna edici bulmadıklarını kaydetti.

Fethullah Gülen’i bir iktidar alternatifi olarak görmediklerini belirten Brok, paralel devlet iddialarının hukuk çerçevesinde ve şeffaflık içinde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Utku Çakırözel’in Cumhuriyet gazetesinde yer alan ‘Avrupa ikna olmadı: 'Hukukta geriye gidiş var' başlığıyla (27 Ocak 2014) yayımlanan yazısı şöyle:

‘Avrupa ikna olmadı: 'Hukukta geriye gidiş var'

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Brüksel seyahati etkisini gösterdi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi hükümet tarafından askıya alındı. Başbakan’ın Brüksel’de görüştüğü isimlerden biri olan Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok ile ziyaret sonrası izlenimlerini konuştuk.

Alman parlamenter Brok’un sorularımıza verdiği yanıtlar, Türkiye’de 17 Aralık sonrasındaki gelişmelerin Brüksel’de nasıl değerlendirildiği hakkında önemli mesajlar içeriyor:

Eskiden askerdi, şimdi cemaat

Başbakan’ın mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Aslında bildiğimiz eski mesajlar. Gezi protestoları sonrasında da benzer mesajlar vermişti. Komplo teorilerini gündeme getirmişti. Şimdi yolsuzluk skandalında da aynısı oldu. Erdoğan sorunlara hep bir mazeret buluyor. Eskiden sorumlu askerlerdi. Gezi Parkı protestolarında, arkada ‘yabancı parmağı’ aradı. Şimdi ise Fethullah Gülen. Hep bir komplo arayışı var.”

Geriye gidiyorsunuz

Sizin izleniminiz nedir?

“Bize göre Türkiye’de hukuk devleti, güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi konularda geriye gidiş yaşanıyor. Ve biz bunu görmekten çok endişeli olduğumuzu kendisine söyledik.”

Örnek verdi, ikna olmadık

Başbakan “yargı içinde çete”, “paralel devlet” tezlerini anlattı mı?

“Evet bize çok örnek verdi. Ama ben ikna olmadım. Kendi hükümeti döneminde oluşturdukları yeni HSYK yapısı nasıl oluyor da şimdi hükümete karşı böyle bir şey ortaya çıkarabiliyor? Bunu anlayabilmiş değiliz.”

Gülen hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Bize göre Gülen hareketi bir iktidar alternatifi değil. Dolayısıyla muhatabımız değil. Bizim muhatabımız iktidar partisi ve muhalefettir. Eğer birileri yasadışı işler yapıyorlarsa o zaman yasal soruşturma açılmalı. Ama her muhalefet edeni de darbeci diye göstermemek lazım.”

Artık yolsuzluk soruşturulamıyor

Yolsuzluk soruşturmasını ve bunu yürüten savcılara yönelik baskıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Skandal olarak görüyoruz. Şu anda Türkiye’de yolsuzlukları soruşturmanın imkânı yok. Oysa o soruşturmaların bağımsız yürümesi lazım. Savcıların durdurulmaması lazım. Soruşturma yürüten savcıların görevden alınmaları kabul edilemez. Türkiye güçler ayrılığını gerçekten uygulamak zorunda.”

Polis ve savcıları caydırır

Hükümet devlet içinde “paralel” bir çete yapılanması olduğu gerekçesiyle savcı ve polisleri görevden alıyor.

“O zaman bunun kanıtlanması lazım. Yani yine hukuk devleti ilkesi ile uyumlu, şeffaflık içinde bu iddia edilen yapı ile mücadele edilsin. Eğer hukuka aykırı bir şey yaptıklarına ilişkin bir kanıt yoksa insanları görevinden alamazsınız. Suçluluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Bu görevden almaların şöyle de bir olumsuz etkisi olabilir: Sizi araştıran,soruşturan herkese ‘darbeci’ derseniz, oradan başka yere sürerseniz bunun hem polis hem de yargı kurumu üzerinde caydırıcı etkisi olur. İnsanların cesareti kalmaz. Suçlanma korkusuyla artık sizi soruşturmaya kalkamaz.”

Kanun çıkarsa bağımsız yargı biter

Meclis’teki HSYK düzenlemesine neden karşı çıkıyorsunuz?

“Bu yasa neden değiştiriliyor? Yolsuzluk soruşturmaları yapılamasın diye. Eğer çıkarsa bağımsız yargının, güçler ayrılığının sonu demektir. Yargı bağımsız olmalı. Hükümetten ‘şöyle olsun, böyle olsun’ diye talep gelmemeli.”

Müzakereler yürüyemez

HSYK teklifi bu haliyle geçerse AB’nin tepkisi ne olur?

“Türkiye yanlış yola girmiş demektir. Müzakerelerin yürütülmesi zorlaşır. Türkiye bizim için çok önemli. Ortak çıkarlarımız var. Bu yüzden sorunu çözmek zorundayız.”

AB’nin eleştirinin yanı sıra verebileceği, yapabileceği katkı yok mu?

“Var. Yargı ile ilgili müzakere başlığının (23. fasıl) bir an önce açılması lazım. Madem hukuk devleti, bağımsız yargı istiyoruz, o zaman bu alanda müzakereleri bir an önce başlatalım ki Türkiye’nin durumunu karşılaştırabilelim.”

