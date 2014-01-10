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'Yolsuzluk' savcılarının korumaları değişti

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu savcıları olarak bilinen, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu üç savcının korumaları değişti

10 Ocak 2014 14:29

Arzu Yıldız \ Ankara

Yolsuzluk soruşturmasının savcıları olarak bilinen Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz, Celal Kara ve operasoyonun ikinci dalgasını başlatma kararı alan Muammer Akkaş’ın korumaları değişti.

Öz, Kara ve Akkaş’ın yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, kamuoyunda “Askeri casusluk ve fuhuş çetesi” adıyla bilinen soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcı Vekili Fikret Seçen, “Şike” soruşturmasını yürütmüş olan Savcı Mehmet Berk ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarının sanık olduğu soruşturmanın savcısı olmasıyla bilinen Adem Özcan’ın da korumalarının değiştirildiği iddia ediliyor.

Adliyelerde, “Bazı savcıların korumaların değiştirilmesini olumlu karşılamadığı ve yeni korumaların kendilerini mercek altına alıp almadığından endişe ettikleri” konuşuluyor. 

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