T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolsuzluk savcıları: 15 Aralık'tan sonra elde edilen kayıtlar imha edilecek

Bilal Erdoğan, Yasin El Kadı, Usame Kutub, Latif Topbaş, Fatih Saraç gibi isimlerin de yer aldığı 25 Aralık yolsuzluk dosyası için İstanbul Başsavcılığı'ndan kritik karar...

27 Şubat 2014 22:54

25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına atanan yeni savcılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne kritik bir yazı gönderdi. İstanbul Cumhuriyet savcıları İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlak imzalı belgeye göre, ilgili soruşturma hakkındaki "dosya evrakı 15 Aralık 2013'te gönderildiği için telefon dinleme, iletişimin tespiti ve fiziki takip bu tarih itibariyle sonlandırılarak imha işlemleri yapılacak."

25 Aralık soruşturması kapsamında ifade vermesi için tebligat çıkarılan Bilal Erdoğan'ın dinlenen telefonundan babası Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaptığı öne sürülen 17 Aralık 2013 tarihli telefon görüşmeleri bu hafta başında internete düşmüştü. Bir kesim bu görüşmelerin "montaj" olduğu öne sürerken, bazı kesimler de bu görüşmelerin 25 Aralık yolsuzluk soruşturması dosyasında olduğunu öne sürmüştü. Görüşmelerin 25 Aralık dosyasında olması halinde, savcılığın talimatından sonra ilgili kayıtlar imha edilecek. 

Dönemin dosyaya bakan savcısı Muammer Akkaş tarafından ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınması istenen isimler arasında "Alo Fatih Hattı" kalıbıyla anılan Fatih Saraç, Yasin El Kadı, Latif Topbaş, Abdullah Tivnikli, Avni Çelik, Usame Kutub, Muaz Kadıoğlu, Cengiz Aktürk, Abdulkerim Çay, Orhan Cemal Kalyoncu ve Ömer Faruk Kalyoncu da vardı. Ancak adli kolluk, savcının emrini yerine getirmemiş ve hiçbir isim gözaltına alınmamıştı. Bir süre sonra da dosya, savcı Akkaş'tan alınmıştı. 

Radikal gazetesinde yayımlanan ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlak’ın imzasıyla stanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderilen belge: 

ETİKETLER

25 aralıkbilal erdoğansavcılıkimhayasin al kadıtayyip erdoğan

İlgili Haberler

İşte Başbakan ve oğluna ait olduğu ileri sürülen ses kaydının tam metni

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Başbakan'ın yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'ta oğluyla yaptığı öne sürülen ses kaydını dinletti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24