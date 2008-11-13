Yolsuzluk sanığı omuzlarda!

Mersin’de ‘yolsuzluktan’ yargılanan Anamur İlçesi Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi tahliye edilince ilçe girişinde omuzlara alınarak karşılandı



Mersin'in Anamur İlçesi Devlet Hastanesi’nin tadilat, yenileme ve malzeme alımında ‘yolsuzluk’ ve ‘ihalede usulsüzlük’ yapıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski başhekim Dr. Kürşat Erdem, tahliye edilince ilçe girişinde omuzlara alınarak karşılandı.

Geçen yıl Başhekim Kürşat Erdem ile Hastane Müdürü Mevlüt Traş, Anamur Devlet Hastanesi’ne ihale ile alınan optik malzemelerin fiyatının piyasa koşullarının üzerinde olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından bir hafta boyunca sürdürülen incelemenin ardından açığa alındı. Yapılan soruşturmanın ardından Kürşat Erdem ile Mevlüt Traş, 8 ay önce de tutuklandı. Haklarında ‘Yolsuzluk’ ve ‘İhalede usulsüzlük’ iddiasıyla 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis cezası istenen Başhekim ile Hastane Müdürü, dün Silifke Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Suçsuz oldukları iddialarını tekrarlayan 2 zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi, duruşma da ertelendi.



Kürşat Erdem ile Mevlüt Traş’ın tahliye olduğu haberini alan 50 kadar Anamurlu, 2 sanığı Tekeli Beldesi’nde karşılandı. Siyasiler gibi ilçe girişinde karşılanan eski başhekim, sevenleri tarafından omuzlara alındı. Sevinç gösterilerinin ardından başhekim, karşılayanların eşliğinde Anamur’a geldi. Kürşat Erdem, davayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.



