Türkiye yolsuzluk raporunda kaçıncı sırada?

Yolsuzlukla mücadele amacıyla 1993 yılında kurulan uluslararası sivil toplum örgütü Transparency International(Uluslararası Şeffaflık Örgütü) 2012 Yolsuzluk Endeksi’ni yayınladı.

Raporda, Yunanistan, İrlanda, İtalya gibi AB ülkelerinde yolsuzluk geçen seneye göre belirgin bir şekilde yükseldi. Danimarka 90 puanla 1. sırada yer alırken geçen sene 61. sırada olan Türkiye ise 49 puan alarak 54. sıraya yükseldi.

1. sırayı 90 puanla Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda paylaşıyor. 4. sırada 88 puanla İsveç yer alıyor. 5. sırada 87 puanla Singapur, 6. sırada 86 puanla İsviçre, 7. sırayı 85 puanla Avustralya ve Norveç yer alırken, 9. sırayı 84 puanla Kanada ve Hollanda paylaşıyor.

Raporun 11. sırasında 82 puanla İzlanda , 12. sırada 80 puanla Lüksemburg, 13. sırada 79 puanla Almanya, 14. sırada 77 puanla Hong Kong, 15. sırada 76 puanla Barbados, 16. sırada 75 puanla Belçika, 17. sırayı 74 puanla Japonya ve İngiltere, 19. sırada 73 puanla Amerika Birleşik Devletleri, 20. sırada ise 72 puanla Şili ve Uruguay yer alıyor.