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Dünya

Yolsuzluk raporu istifa ettirdi

İrlanda Adalet Bakanı Alan Shatter istifa etti

08 Mayıs 2014 11:48

İrlanda Adalet Bakanı'nın Başbakan tarafından gönülsüzce kabul edilen istifasının gerekçesi, bir polis muhbiri tarafından hazırlanan rapordaki iddialar.
    
Shatter'in istifasını duyuran İrlanda Başbakanı Enda Kenny, istifanın bir polis muhbiri tarafından Shatter'a yönelik iddialar hakkındaki bir raporun ardından geldiğini belirtti.

Kenny, raporun özellikle polis teşkilatı ve Adalet Bakanlığı gibi bir takım kurumların eylemlerinin yetersizliği hakkında iddiaları içerdiğini kaydederek, "Shatter kararını vermiş, istifasını da verdi ve bende gönülsüzce kabul ettim" dedi.

Shatter istifa mektubunda, raporun bu ay yapılacak Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimler öncesi hükümet içerisinde zorluk yaratmasını istemediğini ifade etti.

İstifanın, polis teşkilatında görevli çavuş Maurice McCabe tarafından yapılan, İrlanda polis teşkilatında yolsuzluk gerçekleştiği, teşkilat içerisinde yaygın bir şekilde görevin kötüye kullanıldığı ve polislik faaliyetlerinde devlet müdahalesi olduğu gibi iddiaların soruşturulmasının ardından geldiği bildirildi.

Raporun cuma günü yayınlanması bekleniyor.

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