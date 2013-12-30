Yolsuzluk protestosu yapan ÖDP’lilere döner bıçaklı saldırı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde eylem yapan ÖDP üyelerine döner bıçağıyla saldırı girişiminde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise yolu trafiğe kapatan maskeli gruba polis müdahale etti.

Beşiktaş Meydanı'nda toplanan ÖDP üyeleri, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili basın açıklaması yaptı. ÖDP’li grup, "yolsuzluk düzenine son" diye sloganlar attı. Bu sırada elinde bıçak bulunan bir kişi, ÖDP’lilere saldırdı. Söz konusu bu kişiye önce partililer, ardından da sivil polisler müdahale etti.

Döner bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada zanlının arkadaşı olduğu öğrenilen bir başka kişi, çevrede bulunan bir dönerciden aldığı döner bıçağı ile grubun üzerine yürüdü. Polis ekipleri, bu kişiyi de gözaltına aldı

Beyoğlu'ndaki eylem

Öte yandan, akşam saatlerinde Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi'nde de barikat kurarak eylem yapan gruba polis müdahale etti.

Çöp konteynırlarıyla barikat kurarak yolu trafiğe kapatan yüzü maskeli gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ara sokaklara dağılan grup, daha sonra dağıldı.