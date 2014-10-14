Yolsuzluk Komisyonu 6 ay sonra ilk kez toplanacak

TBMM Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, komisyon üyelerini, 16 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da kabinenin dört eski bakanının yolsuzluk iddialarını soruşturacak komisyon toplantısına çağırdı.



Komisyon, 5 Mayıs 2014 tarihinde kuruluşu ve 9 Temmuz'daki göreve başlamasından yaklaşık 6 ay sonra ilk kez üyeleriyle toplanmış olacak.

Köylü'nün toplantı çağrı metninde iki gündem maddesi yer alıyor. Komisyona iki aylık ek süre talebinin yanısıra ikinci maddede, "İlgili mercilere yazılan yazılara gelen cevapların değerlendirmesi' yer aldı. Komisyon üyeleri, komisyon başkanlığının diğer üyelere haber vermeden yazışma yürüttüğünü gösterdiğini ifade etti.



17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında TBMM'de görevlerini bırakmak durumunda kalan dönemin AKP'li bakanları Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ile Erdoğan Bayraktar hakkında soruşturma komisyonu kurulmuştu.

5 Mayıs 2014 günü kurulan komisyon, 9 Temmuz'da göreve başlamış sayıldı. İki aylık görev süreci olan komisyon, bugüne kadar üyeleriyle toplantı yapmadı.