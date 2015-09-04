Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan eski THK Başkanı Osman Yıldırım serbest bırakıldı

Yolsuzluk ve rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski THK Başkanı Osman Yıldırım için dün tahliye kararı çıktı. Tahliye kararının görüldüğü duruşmada hakim Yıldırım'a "Oğlun milyonlarla oynuyor senin haberin yok" demişti.

Türk Hava Kurumu’nda (THK) yolsuzluk ve rüşvet yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak aralarında THK eski başkanı Osman Yıldırım’ın da bulunduğu 41 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme THK eski başkanı Osman Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım’ın tahliyesine karar verdi.

Tekrar savunma yaptılar

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada hazır bulunan sanıklar ifade verdi. Duruşmada SEGBİS sisteminde sorun olduğu anlaşıldı. Mahkeme başkanı sorun nedeni ile Osman Yıldırım, Ere Yıldırım, Hakan Azametoğlu ve İrfan Yıldız’ın savunmalarının tekrar alınmasını istedi. Sanıklar tekrar savunma yaptı. Sanık savunmaları ve avukatların taleplerini alan mahkeme ara kararlarını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar THK eski başkanı Osman Yıldırım ile oğlu Emre Yıldırım ve Hakan Azametoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

'Rüşvet alma, zimmet, haksız mal edinme'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede THK eski başkanı Osman Yıldırım’a rüşvet alma, zimmet, haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, görevi kötüye kullanma ve sahte belge düzenlemek suretiyle Vergi Usul Kanunu muhalefet suçları isnat ediliyor. Osman Yıldırım’ın oğlu Emre Yıldırım’a ise rüşvet almak, zimmet, ve sahte belge düzenlemek suretiyle Vergi Usul Kanunu muhalefet suçlamaları yönetiliyor.