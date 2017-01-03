Yolsuzluk iddialarının hedefindeki Netanyahu sorgulandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'teki evine gelen polis görevlilileri tarafından yolsuzluk yaptığı iddialarıyla ilgili sorguya alındı.

İş adamlarından kayda değer hediyeler aldığı yönünde İsrail medyasında haberleri çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, görevini kötüye kullandığı iddialarını ise reddetti.

Netanyahu, siyasi rakiplerine de "henüz kutlama yapmamalarını" tembihledi.

İsrail Başbakanı Pazartesi günü partisi Likud'un üyelerine "Medyada yazılanları hepimiz biliyoruz. Televizyon stüdyolarında ve muhaliflerin binalarının koridorlarında kutlama yaptıklarını görüyoruz ve duyuyoruz. Onlardan kutlamaları bekletmelerini istiyorum. Acele etmeyin. Size daha önce de söyledim, tekrarlıyorum. Hiçbir şey olmayacak çünkü ortada böyle bir şey yok. Siz sıcak hava balonlarınızı şişirmeye devam edeceksiniz, biz de İsrail'e liderlik etmeye" dedi.

Ancak ülkedeki Ynet haber sitesi, muhalif Zionist Birlik lideri Isaac Herzog'un "Bu mutlu bir gün değil. İsrail için zor bir gün. Biz hiçbir şeye sevinmiyoruz" dediğini aktardı.

Son aylarda gelen bir dizi yolsuzluk skandalından sonra muhalifler, Netanyahu hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmişlerdi.

Netanyahu'yla bağlantılı soruşturma, Almanya'dan denizaltı araçları satın alınmasından sonra başlatıldı.

2016 yılının başlarında yakalanan ve 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Fransız dolandırıcı Arnaud Mimran, Netanyahu'nun 2009 yılı seçimlerinde kampanyasına binlerce Euro bağış yaptığını iddia etmişti.

Netanyahu ise bu iddiayı reddetmişti.

İsrail Başbakanı ayrıca, içinde kendine özel ayarlanmış bir yatak odası olan uçuşa 127 bin dolar harcayarak, halkın parasını israf etmekle suçlandı.

Başbakan Netanyahu, 20 yıl önce ilk kez başbakanlık yaptığı dönemde de benzer suçlamalarla karşılaşmıştı.

2000 yılında İsrail polisi, 8 ay yürüttüğü soruşturmanın sonunda Netanyahu ve eşinin, resmi hediyeleri devlete bırakmadıklarıyla ilgili yasal işlem başlatılmasını önermişti.

Bu sırada çift, kendi özel işlerini devlete ödettirmekle de suçlanıyordu.

Ancak tüm bu suçlamalar kanıt yetersizliğinden dolayı düşürülmüştü.