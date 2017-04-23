T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Yolsuzluk iddialarını yayımlamayan medyaya ceza

Ekvador'da 7 medya kuruluşuna ceza kesildi

23 Nisan 2017 16:24

Ekvador, kamu yararı addedilen bir haberi yayınlamadığı için yedi medya kuruluşuna para cezası verdi.

Devletin medya denetim kurumu Supercom, muhalif politikacı ve devlet başkanı adayı eski bankacı Guillermo Lasso'nun offshore hesaplarıyla vergi kaçırdığına yönelik iddiaları yayınlamanın basının görevi olduğunu açıkladı.

Lasso'nun vergi kaçırdığına yönelik iddialar ilk olarak 2 Nisan'daki başkanlık seçimi öncesinde, Mart ayında Arjantin'deki bir gazetede yayınlanmıştı.

Kararın ardından medya denetim kurumu ve ceza alan medya kuruluşları birbirlerini sansürcülükle suçladı.

Supercom'un 10 gazeteci maaşı kadar (yaklaşık 3 bin 750 ABD doları) ceza verdiği El Comercio, La Hora, Expreso ve El Universo gazeteleri ile Televicentro, Teleamazonas ve Ecuavisa kanalları kararı temyize götürecek.

Ekvador'daki ifade özgürlüğü örgütü Fundamedios Direktörü Cesar Ricaurte de "Hükümetin medyaya neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağını söyleyerek editörlük rolüne bürünmesi sansürdür" açıklamasında bulundu.

Supercom ise "başkan olmak isteyen bir kişinin olası suçlarını yazmamak Ekvadorluların seçme hakkını etkilemiştir" diyerek kararını savundu.

Basına ceza vermeye olanak sağlayan yasa, mevcut devlet başkanı Rafael Correa tarafından 2013'te tartışmalar eşliğinde uygulamaya geçmişti.

Basın kuruluşları, ülkede konuyla ilgili birbiriyle çelişen yasalar olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan El Universo gazetesinin avukatı Pedro Valverde, Demokrasi Yasası'nın seçim döneminde, başkanlık için yarışan birine karşı olarak algılanabilecek haberlerin yayınlanmasını yasakladığına dikkat çekti.

Bu yasayı iptal etmek, başkanlık seçimini solcu Lenin Moreno'ya karşı az farkla kaybeden Guillermo Lasso'nun vaatleri arasında yer alıyordu.

Cezanın ardından Lenin Moreno da yasayı kısmen eleştiren açıklamalarda bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EkvadorGuillermo LassoEkvadorlularınSupercomNisanMartArjantinABDEl Comercio La Hora ExpresoEl UniversoTelevicentro TeleamazonasEcuavisaFundamedios Direktörü Cesar RicaurteRafael CorreaPedro Valverde Demokrasi YasasıLenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24