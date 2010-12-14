-YOLSUZLUK İDDİALARI BELGELERİ CHP'NİN SİTESİNDE ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin belgeler, CHP'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Kılıçdaroğlu, dün 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde partisinin görüşlerini açıklarken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili gündeme getirdiği ''yolsuzluk'' iddiasına ilişkin belgeler, CHP'nin resmi internet sitesine konuldu. www.chp.org.tr'de ''organize işler'' başlığı ile yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması sırasında gündeme getirdiği ve yönelttiği sorular, söz konusu dosyalarla ilişkilendiriliyor. Dosyalarda, ''Ali Hamurcu'nun 26 sayfalık ve 16 sayfalık itiraflarını'' içeren bölümlerle, Kayseri Valiliğinden İçişleri Bakanlığına gönderilen yazı, Melikgazi Belediyesinin yazısı, bilirkişi atanmadan önce yapıldığı iddia edilen ''Muhakkik Yazısı'' yer alıyor. Açıklamada ayrıca, dönemin Kayseri Valisi Osman Güneş'in, müsteşarlığa atanmasına rağmen, vali olarak İçişleri Bakanlığına yazdığı yazı ile atamaya ilişkin Resmi Gazete ekine de yer veriliyor. Açıklama, Kılıçdaroğlu'nun ''Bütün bu belge bilgiler ışığında diyorum ki Başbakan inkardan medet ummasın, dosya kapattırmasın, yolsuzluğun üstünü örtmesin, üzerine gitsin. Gitmezse bu yolsuzluğun da parçası olacaktır'' ifadeleri ve ''Devamı gelecek'' ibaresiyle son buluyor. CHP lideri, dün TBMM'deki konuşmasında, Hacı Ali Hamurcu adlı bir belediye çalışanın ''rüşvet çarkı'' ile ilgili polise itiraflarda bulunduğunu, polisin konuyu ''rüşvet, irtikap ve dolandırıcılık'' iddiasıyla savcılığa bildirdiğini, 26 sayfalık itirafların da 16 sayfaya indirildiğini ileri sürmüştü. Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına yanıt veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise belediye başkanının, söz konusu kişiyle ilgili anında dava açtığını ifade ederek, ''Şikayeti hemen ortaya koymuş. 27.06.2007 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazılı şikayet ile belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu'yu yolsuzluktan ihbar etmiş. Vurgulanması gereken şudur; bu şikayeti AK Parti'li belediye başkanı yapmıştır...'' demişti. Konuşmasında, söz konusu kişinin şu anda hapiste olduğunu belirten Erdoğan, ''Yine çaktın, yine çaktın; devamlı yaptığınız iş bu...'' ifadelerini kullanmıştı.