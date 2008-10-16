Yolsuzluk iddiaları AKP’nin oylarını yüzde 35’e indirdi

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Metropoll şirketinin araştırmasına göre Eylül’de yüzde 50.9 olan AKP oyları Ekim’de 16 puan düştü. Bu düşüş, yüzde 31 oranında oy kaybına denk geliyor...



CHP’de 6 puan, MHP’de 2 puanlık artış var. ’Kararsız’ oranı yüzde 13.9. Araştırmada ilgi çeken bir nokta da şu halkın yüzde 51.5’i de hükümetin yolsuzlukla mücadele ettiğine inanmıyor



Metropoll şirketi, “Ekim 2008 gündem” başlığı altında 30 ilde bin 582 kişiyi kapsayan bir anket yaptı. Anket, arka arkaya açıklanan yolsuzluk dosyaları ve ekonomik kriz, iktidar partisinin oylarında müthiş bir düşüşe neden olduğunu ve AKP’nin son bir yıl içinde en düşük oy oranına ulaştığını gösteriyor. Buna karşı muhalefet partileri CHP ve MHP son bir yıl içindeki en büyük oy oranına ulaştılar.



16 puan kayıp, yüzde 31’lik azalma



Anket sonuçlarına göre ’Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar şöyle oluştu: AKP 35, CHP 15.5, MHP 8.6, DTP 3.4, DP 1.5, SP 1.0, Diğer 3.8, Kararsızım 13.9, Geçersiz Oy Kullanacağım 7, Sandığa Gitmeyeceğim 2.1 ve Cevap Yok 8.2. Bir ay önceki araştırmaya göre AKP’nin oyunun 16 puan düştüğü, buna karşılık MHP’nin 2 ve CHP’nin 6 puan oy artışı yaşadığı görüldü. Bu rakamlara göre oransal olarak AKP’nin oyunda bir önceki aya göre yüzde 31’lik azalma olurken, CHP’nin oyunda yüzde 63.2’lik, MHP’nin oyunda da yüzde 30.3’lük artış meydana geldi.



Aktütün’de TSK’nin ihmali



Ankete göre halkın yarıdan fazlası (yüzde 51.4) PKK’nın Şemdinli’deki Aktütün Karakolu’na yaptığı son baskında güvenlik güçlerinin bir ihmali veya kusuru olduğuna inanıyor. Saldırıda güvenlik güçlerinin bir kusuru veya ihmali olmadığına inananların oranı ise yüzde 32.7’de kaldı.



Başbakan Erdoğan’ın kendi partisine oy verenlere “Aydın Doğan’ın sahip olduğu medya grubunun gazetelerini almayın, evinize sokmayın” şeklinde bir boykot çağrısı yapması halkın büyük bir kesimi (yüzde 64.9) tarafından tasvip edilmedi. Anket, Başbakan’ın bu çağrısını AKP’li seçmenlerin yüzde 43.9’unun desteklemediğini ortaya çıkardı.



Yolsuzlukla mücadele



Son aylarda patlak veren yolsuzluk dosyalarına karşı hükümetin gerekli mücadeleyi yapmadığı görüşü hakim. Ankete katılanların yarıdan fazlası (yüzde 51.5) AKP hükümetinin yolsuzluklara karşı etkin bir şekilde mücadele ettiğine inanmadığını bildirdi. İnananların oranı ise yüzde 43.4 olarak çıktı.



Memnuniyet de düştü



Ankete göre “Hayattan memnuniyet” oranında gerileme görülüyor. Geçen ay halkın yüzde 49.1’i Türkiye’nin durumunun iyiye gittiğini düşünmekte iken bu ay dramatik bir şekilde bu oran yüzde 24.9’a düştü. Buna karşın Türkiye’nin iyiye gitmediğini düşünenlerin oranı ise geçen ay ki oran olan yüzde 45.2’den yüzde 70.2’ye yükseldi.



Erdoğan Diyarbakır’a gidiyor



29 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Erdoğan’ın hedef olarak belirlediği belediyelere yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Başbakan, 20 Ekim’de Diyarbakır’a gitme kararı aldı. Erdoğan, Diyarbakır’da yerel seçim hazırlıkları için iki farklı ekip kurdu. AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ise şu isimler konuşuluyor: Dicle Üniversitesi’ne Rektör olarak atanması istenilen Prof. Dr. Hüsnü Fazıl Erdem, Avukat Ömer Serdar Kaplan ile TİGEM Genel Müdürü Halis Bilden’in adaylık için ismi geçiyor.

