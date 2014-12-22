'Yolsuzluk, hırsızlık değildir' diyen Karaman'a Ali Ünal'dan yanıt

Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal, "yolsuzluk, hırsızlık değildir" sözleri ile tartışmaya yol açan ilahiyatçı profesör Hayrettin Karaman'a cevap verdi. Kur'an meali ve tefsiri de bulunan Ünal, "Karaman'a Kur'an'dan örnek vereyim; yolsuzluklar 'fesat fil arz'a girer, hırsızlıktan daha öte bir suçtur" dedi.

Bugün TV'de canlı yayına katılan Ünal, İslami esasları referans göstererek, "bakanların suçlarını inkar etmediğini ve bunun hırsızlıktan da öte bir suç olduğunu" söyledi.

Son dönemde hükümetin Gülen cemaati üzerindeki baskılarının artmasına da değinen Ünal, şunları söyledi:

"Kimse mevcut manzaraya bakarak cemaati bitirdik hevesine kapılmasın, hizmet gönüllüleri de kendilerini ümitsizliğe sevk etmesinler. Öyle olur ki, kendinizi batmaz bir Titanik'te sanarsınız, bir buzdağına çarpıp paramparça olursunuz. Öyle olur ki, Firavunlar gibi Hz. Musa'yı kıstırdık zannedersiniz; Musa ve yanındakiler de "eyvah yakalandık" der, fakat Kızıldeniz bir anda bir yol olarak açılır ve diğerlerini de boğar."

Ali Ünal'ın Bugün TV'de yaptığı açıklamalara ilişkin video şöyle:

Ali Ünal'dan Hayrettin Karaman'ın sözlerine cevap | samanyoluhaber.com