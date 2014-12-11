'Yolsuzluk, hırsızlık değildir' diyen Hayrettin Karaman'a Diyanet'ten cevap

7-25 Aralık operasyonlarının ardından verdiği fetvaları tartışma konusu olan Yeni Şafak'tan Hayrettin Karaman'ın bugün (11 Aralık'ta) kaleme aldığı yazısındaki "yolsuzluk hırsızlık değildir" fetvası büyük tepki çekti.

Ayhan Şimşek'in Postmedya.com'daki haberine göre, Diyanet'in Alo Fetva Hattı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Rüşvet almak, irtikab, haksız kazanç, yolsuzluk yapmak tabii ki hırsızlıktır ve haramdır.”

Diyanet’in açıklamasına göre, Kuran-ı Kerim'in Nisa Süresi 29. Ayeti bu konuyu çok açık bir şekilde tarif ediyor:

"Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin."