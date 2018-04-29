T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti: Lula'nın adaylığı tehlikede

Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula da Silva, yolsuzluk ve kara para suçlamalarından ceza aldığı davayı temyizde de kaybetti. Lula'nın bir üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor. Fakat Ekim'deki seçimde adaylığı tehlikede.

29 Nisan 2018 20:30

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yolsuzluk ve kara para suçlamalarından ceza aldığı davayı temyizde de kaybetti.

Lula Ekim ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde anketlerde en önde bulunan adaydı. Fakat bu kararın Lula'nın adaylığını engelleme ihtimali bulunuyor.

Lula'nın kararı bir üst mahkemeye götürme hakkı da bulunuyor.

Temmuz 2017'de verilen kararın ardından Lula temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Bugün Porto Alegre'de açıklanan karardan önce konuşan Lula, "Brezilya halkının onuru için ölene kadar savaşmaya devam edeceğim" demişti.

Çarşamba akşamı kararını açıklayan temyiz mahkemesi, Lula'nın deniz manzaralı bir evi rüşvet olarak kabul ettiğine hükmetti.

Mahkeme Lula'ya verilen hapis cezasını ise dokuz buçuk yıldan 12 yıla yükseltti. Fakat karar üst mahkemeler tarafından onanmadan Lula'nın cezaevine girme ihtimali bulunmuyor.

Lula'nın 7 Ekim'deki seçimde üçüncü defa başkan olma hayali bu kararla darbe aldı.

Brezilya'daki seçim yasalarına göre hakkında hüküm bulunanlar başkanlığa aday olamıyor.

Fakat Lula'nın avukatları, bunun tüm temyiz yolları tükenmeden geçerli olamayacağını savunuyorlar.

Evet. Lula Yüksek Mahkeme'den seçim yasağını kaldırmasını talep edebilir ve mahkemenin bunu kabul etmesi durumunda seçimde yarışabilir.

Fakat burada zaman faktörü önemli.

Eğer Yüksek Mahkeme 15 Ağustos'tan önce karar açıklamazsa Lula aday olamaz, zira adaylık için son başvuru tarihi 15 Ağustos.

Karar öncesi BBC'ye konuşan İşçi Partisi Lideri Cleiton Leite Coutinho, "İşçi Partisi'nin B, C veya D planı bulunmuyor" demiş ve eklemişti:

"Bizim planımızın adı Lula da Silva'dır.

"Ya Lula aday olur ya da sokaklara çıkarız. Brezilya demokrasisine böylesi bir müdahaleyi kabul etmeyeceğiz."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BrezilyaLulaSilvaFakat EkimLuiz Inacio LulaEkimFakatPorto AlegreLula Yüksek MahkemeYüksek MahkemeAğustosBBCPartisi Lideri Cleiton Leite CoutinhoPartisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24