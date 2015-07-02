Yolsuzluk davasından beraat eden iş adamı, 10 bin kişilik iftar verdi

Kayseri Şeker Fabrikasındaki yolsuzluk iddiasıyla açılan davadan beraat eden eski Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, 10 bin kişiye iftar verdi.

Özışık, Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse köyündeki bağ evinin bahçesinde verdiği iftara katılanları kapıda karşıladı.

Kayseri ve çevre illerden çiftçiler ve ziraat odaları başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 bin kişinin katıldığı iftarda konuşma yapan Özışık, Kayseri Şeker Fabrikasında hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Özışık "30 Kasım 2010 tarihinde sabah 5.00, polis kapımıza geldi. Bize iftira attılar. 'Vedat Ali Özışık, çiftçinin hakkını yedi', 'kara para akladı' dediler. Ardından basında karalama ve itibarsızlaştırma operasyonu başlattılar. Ağalar fermanı kesmişler. Hakkımızda hüküm vermişler ama bir şeyi unuttular. Ulu Mevlamın ilahi adaletini unuttular. Ne oldu? Mahkeme kararında tüm suçlamalarda suç unsuruna rastlanmadığı için beraat yazıyordu, beraat ettik" şeklinde konuştu

Kayseri Şeker Fabrikasındaki yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın geçen ay görülen duruşmasında, aralarında fabrikanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ile eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in de bulunduğu 156 sanık beraat etmişti.