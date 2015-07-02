T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yolsuzluk davasından beraat eden iş adamı, 10 bin kişilik iftar verdi

Kayseri Şeker Fabrikasındaki yolsuzluk iddiasıyla açılan davada geçtiğimiz 156 sanık beraat etmişti

02 Temmuz 2015 09:50

Kayseri Şeker Fabrikasındaki yolsuzluk iddiasıyla açılan davadan beraat eden eski Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, 10 bin kişiye iftar verdi.

Özışık, Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse köyündeki bağ evinin bahçesinde verdiği iftara katılanları kapıda karşıladı.

Kayseri ve çevre illerden çiftçiler ve ziraat odaları başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 bin kişinin katıldığı iftarda konuşma yapan Özışık, Kayseri Şeker Fabrikasında hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Özışık "30 Kasım 2010 tarihinde sabah 5.00, polis kapımıza geldi. Bize iftira attılar. 'Vedat Ali Özışık, çiftçinin hakkını yedi', 'kara para akladı' dediler. Ardından basında karalama ve itibarsızlaştırma operasyonu başlattılar. Ağalar fermanı kesmişler. Hakkımızda hüküm vermişler ama bir şeyi unuttular. Ulu Mevlamın ilahi adaletini unuttular. Ne oldu? Mahkeme kararında tüm suçlamalarda suç unsuruna rastlanmadığı için beraat yazıyordu, beraat ettik" şeklinde konuştu

Kayseri Şeker Fabrikasındaki yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın geçen ay görülen duruşmasında, aralarında fabrikanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ile eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in de bulunduğu 156 sanık beraat etmişti.

ETİKETLER

iftaryolsuzlukdavaberaatiş adamı10 bin kişişeker fabrikası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24