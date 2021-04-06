Yolsuzluk davasında yargılandığı için karşı çıkanlara rağmen İsrail'de hükûmet kurma görevi Netanyahu'ya verildi

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İsrail'de iki yıl içinde dördüncü defa yapılan erken seçimin sonunda da çoğunluğu sağlayan bir partinin çıkmaması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükûmeti kurma görevini Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yaptığı açıklamada "Kararımı, Binjamin Netanyahu'nun hükûmet kurma şansının daha yüksek olduğunu söyleyen kanun koyucuların önerileri üzerine aldım" dedi.

Rivlin'in parlamentodaki isimlerle yaptığı oylamada, 120 koltuklu İsrail Parlamentosu Knesset'te 52 kişi Netanyahu'yu desteklemişti. Muhalefet partisi lideri Yair Lapid, 45 oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, Netanyahu'nun hükûmet kurmasına şu anda hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla süren bir dava olduğu için karşı çıkanlara da seslenerek "Biliyorum çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı'nın bu görevi suçlamalarla karşı karşıya olan bir adaya vermesine karşı çıkıyor ancak yasaya ve mahkemelerin kararına göre, Başbakan, suçlamalarla karşı karşıyayken görevine devam edebilir" dedi.

İsrail'in en uzun süre görevde kalan Başbakan'ı olan Netanyahu, 2009'dan beri görev başında. Netanyahu'nun bir koalisyon kararına varması için en az 28 gün müzakere yapma hakkı bulunuyor.