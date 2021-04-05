İsrail'in siyasi çıkmazı sürerken Başbakan Netanyahu yolsuzluk davasında hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bugün hakkındaki yolsuzluk davasında hakim karşısına çıktı. Netanyahu, savcı tarafından görevini kötüye kullanmak ve iltimas geçmeyi bir araç haline getirmekle suçlandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanmayla suçlandığı, pandemi nedeniyle ertelenen dava bugün başladı.

Soruşturmayı yürüten savcı Liat Ben-Ari, Netanyahu'nun "ciddi bir hükûmet yolsuzluğuna" dahil olduğunu söyledi. Savcı, Netanyahu'nun ülkedeki bir büyük medya şirketinden kişisel çıkarları için uygun olmayan menfaat sağladığını belirtti.

Söz konusu medya şirketine bağlı haber sitesi Walla'nın eski CEO'su da bugün tanık olarak mahkemeye çıktı.

İsrail'de Netanyahu yasal olarak yargılandığı sürece görevini bırakmak zorunda değil. İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, 2008 yılında rüşvet suçlamasından yargılanıyorken partisinin liderliğinden ayrılmış ancak sonraki yıl Netanyahu'nun iktidara geldiği seçimlere kadar görevde kalmıştı.

Netanyahu'ya üç farklı davada görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, rüşvet gibi suçlamalar yöneltildi.

İsrail'de siyasi çıkmaz

Netanyahu'nun davası başlarken aynı zamanda son 2 yılda 4 seçimin yaşandığı İsrail'de partilerin hiçbiri yine hükûmeti kuracak çoğunluğu elde edemedi.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçen ay düzenlenen seçimin ardından partilerle konuşarak hükümeti kurma görevi vermeye hazırlanıyor.

Netanyahu'nun partisi Likud, 23 Mart seçimlerinde 30 sandalye kazanmış, bir önceki seçimlere göre 7 sandalye kaybetmişti. Likud, 120 sandalyeli parlamentonun 4'de 1'ini oluşturmuştu. Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurmak için ise 61 sandalyeli bir koalisyona ihtiyacı var.